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حبس موظف بتهمة النصب علي المواطنين بقليوب

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أمر رئيس نيابة قليوب حبس موظف 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بإنهاء تأشيرات العمرة لهم.

كان المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب قد تلقي بلاغا من كل من "عاطف.ح" 54 سنة، صاحب مكتبه، و"محمد.ش" 35 سنة، محاسب، و"محمود.ي" 38 سنة، موظف بالهيئه القومية للبريد، و9 أشخاص آخرين، بتضررهم من المدعو "عبدالخالق.ع" 50 سنة، موظف بشركة الغاز الطبيعي بشبرا، والسابق إتهامه في عدد 4 قضايا "نصب ".

لقيامه بالنصب عليهم وإيهامهم بتسهيل إحضار تأشيرات العمرة لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية 200 ألف جنيه، وكذا جوازات السفر الخاصة بهم .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بقيامه بالتصرف في المبالغ المالية بسداد بعض الديون وشراء قطعة أرض زراعية مساحتها 80 مترا بناحية نامول – دائرة مركز طوخ، وقيامه بتقديم جوازات السفر الخاصة بهم لشركة "ج.س" للسياحة .

وقدمت شركة السياحة تقرير يفيد بقيام المذكور بتسليمها جوازات السفر الخاصة بالمبلغين منذ شهر تقريبًا للحصول علي تأشيرات العمرة دون سداد ثمة مبالغ مالية .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10344 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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