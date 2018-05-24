» تحرير 30 محضر غش في تجارة بنها

قامت إدارة كلية التجارة بجامعة بنها بتحرير 300 محضر غش للطلاب الذين قاموا بعمليات الغش داخل لجان الامتحانات على مدى 21 يوم هى فترة الامتحانات بالكلية التى تنتهى اليوم والتى كانت قد بدات يوم 3 مايو الجارى.

وقال الدكتور عيد حميدة، عميد الكلية، إن حالات الغش تعد قليلة للغاية إذا علمنا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم فى مختلف المراحل الدراسية بالكلية وهم 18 الف و594 طالب وطالبة.

وأرجع عميد التجارة قلة حالات الغش إلى الانضباط الذى شهدته لجان الامتحانات والرقابة الجادة داخل اللجان والتطبيق الكامل للقانون والتزام الطلاب به.

وقال إن تراجع حالات الغش هذا العام يؤكد زيادة وعى الطلاب وحرصهم على اداء الامتحانات التزاما بالقانون وبعيدا عن التوتر الذى ينجم عن محاولات الاخلال بالقانون.