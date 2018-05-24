  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
لجان امتحان (أرشيفية)

الأزهر: هذا حكم إفطار الطلاب خلال الامتحانات

صورة الخبر

هذا ما يحدث للمسلمين داخل السجون الأمريكية

قائمة الخطيب

اجتماع طارئ لـ"الأهلي"

وائل عباس

مستشار مرسى للإخوان: شتيمة وائل عباس كشفت أخلاقكم

أبو مازن

تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

محمد صلاح

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

تذكرة المترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر والزيادة لإنشاء محطات جديدة

القذافي

350 مليون يورو ميزانية خاصة للقذافي

احمد ماهر

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

مشاري بن راشد

هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

عامل يعتدى جنسيًا على طفلة قبل الإفطار

قضايا وحوادث

حبس مدرس حاول اغتصاب طفلة
حبس مدرس حاول اغتصاب طفلة

أخبار متعلقة
#

عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا

#

عامل يقتل طفلة أثناء ممارسته الجنس مع والدتها

#

حبس عامل تعدى جنسيًا على نجل أخيه بقليوب

#

علاقة مشبوهة وراء مقتل ربة منزل بالمنيا

الاعتداء على الاطفال

اغتصاب طفلة

اغتصال الاطفال

أقدم عامل على هتك عرض طفلة واعتدى عليها جنسيًا بمنطقة الأميرية.

وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية، يفيد بضبط عامل، هتك عرض طفلة، تبلغ من العمر 5 سنوات داخل مدخل منزل، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وتبين من التحريات، أن المتهم "إبراهيم م"، 30 سنة استدرج المجنى عليها طفلة 5 سنوات قبل وقت الإفطار  بحجة شراء "حلوى" لها  واقتادها الى مدخل أحد المنازل للاعتداء عليها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم
» إسماعيل: تكثيف الجهود للقضاء على فيروسC نهائيًا
» تحرير 30 محضر غش في تجارة بنها
» عبد الرحيم علي: مصر تحتاج وزيرًا للسعادة
» بالصور.. عارضة أزياء تتحول إلي راعية أغنام
» تعرف على حالة الطقس غداً
» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"
» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"