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الجاحر: "السيسى" حريص على التواصل مع الشباب

الحياة السياسية

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يونس

حنان حمدتو

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سياسة

أحزاب

عبد الفتاح السيسي

يونس جاحر

رحب اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الأحزاب السياسية في صيغة ائتلاف سياسي كبير، مؤكدًا أن ذلك يقضى على العشوائية في التعامل مع الأحزاب السياسية التي وصل تعدادها إلى ما يزيد على 100 حزب.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على التواصل مع كل الأطياف، وخاصة الشباب، حيث ثمن قرار الرئيس بالإفراج عن 331 شابًا ضمن مبادرة العفو الرئاسي.

وأضاف الجاحر في بيان له، أن تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شباب الأحزاب يعزز من إحساسهم بضرورة المشاركة السياسية الفعالة بدلًا من الاكتفاء بعضويتهم في الأحزاب بدون أي نشاط، مؤكدًا أن ذلك يزيد من ثقتهم في القيادة السياسية في وقت تحارب فيه الإرهاب والجماعات المتطرفة.


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