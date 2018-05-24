تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

24 مايو 2018 - 01:30 م

هدّدت إسرائيل، محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، بتوقيع إجراءات عقابية تتمثل في اقتطاع أموال من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة لدفع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة في حال لم يستأنف دفع الرواتب لهم.

وكشفت القناة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أمس الأربعاء، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية نقلت رسالة واضحة وصارمة لعباس مفادها بأنه يسعى من خلال إجراءاته العقابية الأخيرة إلى التسبب بإشعال فتيل مواجهة بين إسرائيل والقطاع.

وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة، إن التحذير الإسرائيلي لعباس: "لست أنت من تقرر إن كانت ستنشب مواجهة جديدة بيننا وبين القطاع؛ وبكل تأكيد لست أنت من تحدد توقيتها".

وأضافت، أن إسرائيل تخشى أن تفضي إجراءات عباس العقابية ضد القطاع إلى توفير بيئة تسمح باندلاع مواجهة جديدة في الجنوب؛ لافتةً إلى أن أطرافاً دولية توجهت لعباس وحذرته من مواصلة فرض إجراءاته العقابية ضد غزة ، بحسب العربي الجديد.

وأوضحت، أن إسرائيل أبدت استعدادها للتعاون مع التحركات الدولية والإقليمية الهادفة إلى منع انهيار الأوضاع المادية والإنسانية في القطاع بسبب تبعاتها الأمنية.

وأكدت أن هناك قناعة باتت متجذرة لدى الكثير من الأوساط الأمنية والسياسية في تل أبيب بضرورة التوصل لتسوية بشأن قطاع غزة تضمن إحداث تحول نوعي على الواقع الاقتصادي والإنساني.

وكشفت، النقاب عن أن إسرائيل تتعاون حالياً مع جهود تبذلها مصر وجهات دولية لإحداث تحول على الواقع في القطاع، مشيرة إلى أن هناك تحركا لتحسين واقع البنى التحتية الرئيسة هناك، لا سيما: المياه، الكهرباء، والمجاري وغيرها.