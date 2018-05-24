» بالصور.. عارضة أزياء تتحول إلي راعية أغنام

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بيلون دهمن
بيلون دهمن

عبد القادر وحيد - متابعات

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رعي الأغنام

عارضة أزياء

التركية

بيلون دهمن

مدينة بدروم

تستيقظ مبكرا في الصباح وتقوم بإطعام الحيوانات الخاصة بها ، وترعي الأغنام الأغنام، وتجمع البيض، وتنظف المنزل، كما تصنع اللبن، وتقوم بقطف الطماطم والفليفلة، والأخشاب ، هذه هي حياة عارضة الأزياء التركية " بيلون دهمن" .

كانت عارضة الأزياء التركية بيلون دهمن من مدينة بودروم قد قررت بأسلوب وصف بـ "المتمرد" أن تقلب حياتها رأساً على عقب، ضاربة عرض الحائط أسلوب الحياة الحديث والفاخر الذي يعيشه البشر في القرن الواحد والعشرين.

وأرادت دهمن خوض تجربة نوعية في حياتها، ما فاجأ الكثيرين، إذ انتقلت من منصات الأزياء إلى إطعام الدجاج ورعي الأغنام.

وأنشأت دوهمن مزرعة صغيرة والعيش في قرية غوندوغان التركية، وتغيير حياتها كلياً، واتباع أسلوب حياة القرية فقط.

وتحولت عارضة الأزياء من أسلوب حياة مليئة بالرفاهية، إلى حياة صحية للغاية، إذ تقوم بزراعة المنتجات العضوية، وتناول الخضار والفاكهة التي تنمو في مزرعتها.

و تقضي كامل يومها صيفاً وشتاء بالعمل في المزرعة، بجمع البيض كل صباح من الدجاج الذي تربيه، وإطعام القطط، والكلاب، وطيور الببغاء والسمان، بالإضافة إلى حلب الماعز، وصنع اللبن، ورعي الأغنام والخراف، وقطع الأخشاب من الأشجار القريبة من مزرعتها.

ومنذ أن دخلت دهمن في مجال عرض الأزياء، كان حلمها الوحيد أن تستقر وتعيش حياة هادئة، وعملت على تحقيق هذا الحلم كل حياتها، حتى أصبح واقعياً.

وأضافت أنني  "أعتقد أن الوقت قد حان لتقاعدي، وأدركت أن حلمي يتحقق بالعيش بالقرب من الكلاب والدجاج ، وأنا سعيدة جداً هنا، وأبقى هنا خلال فصلي الصيف والشتاء،" مشيرة إلى أنها لا تعتقد أنها ستترك مزرعتها أبداً، إذ أنها تحاول التعويض عن كل سنوات التعب في حياتها هنا، وتؤكد: "أريد أن أعيش هذه الحياة."

وأوضحت أنها لا تريد عيش الحياة الفاخرة التي عاشتها قبل ذلك، إذ تقول: "لم أعد أريد الذهب، ولا المجوهرات، ولا الساعات،" موضحة أن كل ما تريده هو ارتداء هذا الزي الذي ترتديه والاعتناء بحيواناتها وعيش حياة بسيطة.



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