برلماني سيطالب بسحب الجنسية من الفراعين المهربة

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ممدوح حمزة

الفراعين

عمال الشحن

كشف الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة عن واقعة تهريب 23 ألف قطعة أثرية، حاول مهربون إخراجها من البلاد بطرق غير شرعية، في اتجاهها إلى إيطاليا.

وقال حمزة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم ضبط فراعين في حالة تلبس هجرة غير شرعية الي إيطاليا وكانوا مختبئون في حاوية بحرية وستقوم الجهات بمعاقبة عمال الشحن والتفريغ بميناء التصدير".

ونفى ناشط الوقعة قائلاً: "خبر كاذب.. الخارجية طلعت بيان.. مش أي نصيبة نهري فيها.. اتأكد الأول".

وقال ناشط: "من إحساسهم بحرارة الجو".

وأضاف آخر: "ربنا ينقذ مصر وينقذنا من هذه الغمة".

وعاد "حمزة" ليغرد مجددًا قائلاً: "ينوي أحد أعضاء البرلمان بالتقدم بطلب لسحب الجنسية عن الفراعين المهاجرين غير شرعي وعدم السماح لهم بالعودة عقابًا لهم".

ورد عليه نشطاء قائلين: "شوف طالما الضابط لسه اسمه الباشا مصر لن تتقدم خطوة".

وقال ناشط: "الفراعنة هربوا منها إحنا قاعدين نعمل أيه ؟؟؟".



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