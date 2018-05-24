"الشناوى عايد" يتفقد عددًا من لجان امتحانات الدبلومات بالغربية





تفقد اليوم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدداً من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة كفر الزيات التعليمية، منها لجنة مدرسة كفرالزيات الصناعية المكيانيكية، لجنة مدرسة التجارة بنات ولجنة مدرسة النصرالابتدائية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاطمئنان على حسن سير الامتحان، ومستوى الامتحان. حيث تابع تجهيزات اللجان، وتواجد مراقبى الأدوار بامكانهم ، بالإضافة إلى انضباط اللجان فى تسليم الورقة الامتحانية وأوراق الإجابه كما اطمأن سيادته من الطلاب إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات





وشدد " عايد " على ضروروة انضباط اللجان، وعدم اصطحاب الطلّاب والملاحظين للتليفون المحمول، وتوفير سُبل الراحة للطلّاب من التهوية والإضاءة، وتذليل أي عقبات أثناء فترة أداء الطلاب الامتحانات ، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، والالتزام التام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات،





وصرح "عايد"، أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية منعقدة لرصد أي شكاوى أو مخالفات قد تحدث أثناء سير الامتحانات مشيرا الي ان غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى ومؤكدا التزام الجميع بقواعد الامتحانات.