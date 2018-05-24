» تعرف على حالة الطقس غداً

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يقدم موقع "المصريون"، لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 25 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون معتدلاً ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا، على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 28

بلطيم 21 28

مطروح 21 26

السلوم 22 27

سيوة 26 36

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

العريش 19 33

رفح 19 32

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 38

رأس سدر 24 37

نخل 19 37

نويبع 24 35

طابا 20 36

كاترين 20 30

الطور 23 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 38

بني سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 38

قنا 27 39

الأقصر 28 41

أسوان 28 43

أبوسمبل 27 43

الوادي الجديد 27 41

شلاتين 28 38

أبو رماد 27 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 36


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