350 مليون يورو ميزانية خاصة للقذافي

24 مايو 2018 - 12:35 م

كشف بشير صالح، المسؤول المالي السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، في تحقيق صحفي بثته القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2"، عن أن نظام القذافي دفع سرا للرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي" مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007.

وأكد صالح عندما كان يتكلم أمام الكاميرا في البداية أنه لا يوجد لديه أي معلومات حول مبالغ مالية دفعت إلى ساركوزي.

وعندما سئل مرة ثانية عن الموضوع نفسه من قبل الصحفي، من دون أن يدرك أن الكاميرا كانت تصوره قال العكس.

وأضاف : لقد كانت للقذافي ميزانية خاصة للأشخاص الذين يريد أن يدعمهم ، مقدرا هذه الميزانية بنحو 350 مليون يورو، من دون أن يوضح لمن كانت توزع.

ويعتبر بشير صالح شخصا أساسيا في هذا الملف، ويعيش حاليا في جنوب أفريقيا وهو يرفض حتى الآن الرد على أسئلة المحققين في فرنسا بشأن الشبهات حول ساركوزي.

يذكر أن ساركوزي وجهت له اتهامات منذ عدة شهور بـ"فساد سلبي وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية.

ونفى ساركوزي حصوله علي أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسا.

وكانت القضية بدأت عندما نشر موقع ميديا بارت في مايو 2012 وثيقة ليبية تشير إلى تمويل سري بنحو 50 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الخروج من عزلتها الدبلوماسية.

وروى رئيس الحكومة السابق البغدادي المحمودي أن كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 "اتصل ببعض أصدقائه مثل بشير صالح" ، والذي قام بتسليم غيان خلال لقاء تم في فندق باريسي "أموالا باليورو والدولار وضعت في حقيبة".

كما أكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أنه سلم بين أواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي إلى ساركوزي، الذي كان يومها وزير الداخلية وإلى كلود غيان الذي وجه إليه أيضا الاتهام في إطار هذا الملف.