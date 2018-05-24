انتحار فتاة من أعلى منزلها بالإسكندرية

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وزير الداخلية

انتحار فتاة

الإسكندرية

أقدمت فتاة على الانتحار بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، يفيد بسقوط فتاة من أعلى العقار سكنها الكائن بشاطئ شهر العسل - منطقة البيطاش.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "إ ع م" 31 سنة موظف بشركة خاصة وبسؤاله قرر قيام شقيقته "م ع م" 17 سنة بدون عمل، غافلت أهليتها وإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، مما أدى لإصابتها باشتباه نزيف بالمخ وكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت عقب وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها .

وأضاف بأنها كانت تُعانى من مرض الصرع، تعالج منه منذ فترة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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