» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح

24 مايو 2018 - 11:49 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة تجلس في مكتب مديري في العمل وهى مبتسمة. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الأنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما ورؤيا الأم خيراً لك وخروج من ضيق وزوال هم وشفاء من مرض وبشرى لك بالفرج والخير والبركة والفرحة والأخبار السارة.

وإن كنت تمر بضيق أو تعب أو أزمة مادية فهى تبشرك بالفرج وزوال الهم والغمة قريبا إن شاء الله.

وكونها فى مكتب مديرك ومبتسمة فهذه بشرى لك بالفرح والأخبار السعيدة والبركة والاستقرار فى حياتك وعملك.

وكون الوالدة رحمها الله مبتسمة فى مكتب مديرك فقد تكون بشرى لك بالارتقاء فى العمل، وكونها مبتسمة أيضاً يدل هذا على حسن حالها فى الأخرة وحسن مستقرها عند الله وحسن الثواب لها وأنها من أهل الجنة إن شاء الله لقوله تعالى : ( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) آل عمران 170، وقوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ) عبس 38 : 39. والله أعلم . وأدعو الله أن يرحم الوالدة و يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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