فيلم يكشف تأثير "صلاح" على الإسلام في بلاد الإنجليز

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المساجد

محمد صلاح

الجماعات

يورجن كلوب

ساديو ماني

كشفت القناة الرابعة الإنجليزية، عبر فيلم وثائقي عن تأثير اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الشعب الإنجليزي وعلى المساجد ونسبة الإقبال عليها.

وسلطت صحيفة "ميرور" الإنجليزية الضوء على هذا الفيلم والذي صرح خلاله عبد الحميد أمين، إمام مسجد الشيخ عبد الله الكويام في مدينة ليفربول: "ازداد عدد الحضور من الشباب وزيارة المساجد في صلاة الجمعة في الحقيقة أن هذا حدث بعد وصول محمد صلاح إلى هنا".

بينما قال غالب خان رئيس المسجد: "مو صلاح جمع الأطفال من كل الأديان والجماعات والألوان، ونحن حقا فخورون به هذا يضفي مرحا لحياتنا، ويعطي صورة إيجابية لكل شيء يخص الإسلام سواء في المباريات أو الحياة، أظن أن صلاح منحنا هدية لا يمكن أن ننساها".

أما مؤمن خان المدير التنفيذي للمسجد قال: "إنه نموذج يحتذى به بشكل إيجابي للمجتمعات المسلمة وغير المسلمة هنا في المملكة المتحدة وحول العالم ، لقد ساهم صلاح في تغيير بعض المعتقدات السلبية التي يمتلكها الناس عن العقيدة الإسلامية هذا هو النموذج الذي نبحث عنه في بريطانيا".

وأخيرا تحدث كلوب قائلا: "إنه أمر رائع أن أحضره إلى هنا هو مسلم ويقوم بكل الأشياء التي يفعلها المسلمون قبل المباراة كإجراءات الوضوء والصلاة وأشياء من هذا القبيل، نحرص على القدوم إلى غرف الملابس مبكرا دقيقة أو دقيقتين لكي نمنحه الفرص للقيام بما يريد وهذا يفعله إمري تشان وساديو ماني أيضا".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ناديه حيث توج بالعديد من الجوائز على رأسها أفضل لاعب إفريقي من الكاف وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين.



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