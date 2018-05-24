عصا إلكترونية لكشف الغش بامتحانات الثانوية ببنى سويف

24 مايو 2018 - 11:18 ص

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على الاستعداد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة من خلال خطة عمل تتضمن زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش باستخدام العصا الإلكترونية الخاصة بتفتيش الطلاب داخل اللجان.



كما وقع الاختيار على 17 مدرسة مؤهلة لاستخدامها كاستراحات قربية من اللجان وجارى التنسيق لتوفير كل سبل الإعاشة والإقامة بها.



وأضاف المحافظ أن مديرية الأمن سوف تتولى تأمين اللجان من الخارج وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وتأمينهم أثناء ذهابهم وعودتهم وكذلك تأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان للاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات وتأمين وصولها.



وقال محافظ بنى سويف شكلت لجنة برئاستى للإشراف على امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها فى الثالث من شهر يونيو المقبل وتستمر حتى بداية يوليو وسوف يتقدم لها 17 ألفا و371 طالبا هذا العام موزعين على 46 لجنة بإدارات المراكز السبع الإدارية.