  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
القذافي

350 مليون يورو ميزانية خاصة للقذافي

محمد صلاح

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

تذكرة المترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر والزيادة لإنشاء محطات جديدة

احمد ماهر

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

مشاري بن راشد

هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

المستشار أحمد أبوزيد

تفاصيل جديدة بشأن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

عرض صورة القدس بدون الأقصي "استفزاز للمسلمين"

محافظة القاهرة: الحكومة بريئة من حريق سوق الجمعة

بالفيديو.. أولى لقطات حريق سوق الجملة في أكتوبر

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

تصريحات جديدة لوزير النقل عن "المترو"

وائل عباس

إخواني للإسلاميين : الحرية لـ "وائل عباس"

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

نجوم ريال مدريد: جاهزون لإيقاف «صلاح»

#

«صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

#

«ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما

#

شاهد.. الهدف الثاني لـ«صلاح» في روما

ريال مدريد

محمد صلاح

ليفربول

النهائي الأوروبي

أشاد مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق فيسنتي ديل بوسكي، بإمكانيات لاعبي الفريق الإسباني وقدرتهم على حسم المباراة المرتقبة مع ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لافتا إلى أن إمكانيات الفريق المنافس محدودة ولا تناسب حجم الفريق الملكي.

وشدد بوسكي في تصريحات تلفزيونية، على أنه لا شك بفوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، لما يمتلكه من لاعبين مميزين باعتباره أفضل ناد أوروبي في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب إسبانيا السابق، أن لا أحد من لاعبي الريدز يمكنه الوقوف بوجه نجوم الملكي، قائلا: "حتى محمد صلاح لا يستطيع مجاراة العملاقين كريم بنزيما وغاريث بيل".

ويقدم صلاح  أداء لافتا في موسمه الأول مع الريدز، حيث حصد أغلب الجوائز الفردية أبرزها لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليغ، بجانب وصوله مع الليفر إلى نهائي دوري الأبطال.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حالة الطقس غداً
» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"
» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة
» عبد الرحيم علي: 3 قرارات سأتخدها لو أصبحت رئيسا للجمهورية
» غرامة مالية على "جنش"
» "كريستيانو": صلاح لا يشبهني
» حريق هائل فى سوق الجملة بـ"أكتوبر"
» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"