هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

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مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

الإخوان

الخوارج

مشاري بن راشد

الإخوانجية

ما زالت معارك المنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي متواصلة ومتجددة مع الإخوان ومؤيديهم علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر  ، حيث تحولت تغريدات العفاسي إلي معارك يومية في رمضان .

وواصل النشطاء ومتابعو العفاسي الهجوم عليه ، عقب كل تغريدة عن الإخوان ومؤيديهم.

كان العفاسي قد غرد علي حسابه علي تويتر ناقلا عن أحد العلماء قوله في الخوارج " الآجري: لم يختلف العلماء أن الخوارج عصاة وإن اجتهدوا في العبادة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على مايهوون ويموّهون على المسلمين،هم الشراة أنجاس أرجاس ومن كان على مذهبهم يتوارثونه قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون القتل".

تغريدة العفاسي تسببت في ردود فعل واسعة من متابعيه ، والذين اتهموه بأنه قاريء للسلاطين والأمراء.

وغرد حساب نصراوي عالمي : "من يحذّر من اهل الباطل كلإخونجية تصفه بالمنافق  ، اتق الله فيما تقول فمن قال لاخيه كافر باء بها احدهما  خلّك صدقة جارية وانشغل بالاذكار والاحاديث الصحيحة انفع نفسك واخوانك هداك الله".

بينما غرد حساب احمد محمد الماري :" الله المستعان يالعفاسي كيف تحولت من داعيه اسلامي الى مطبل للملوك ولامراء ومنافق وساعي الى بث الفرقة والعنصرية الطائفيه بين المسلمين".

فيما رد عليه حساب عمر : "ومن قال انه داعيه ؟؟ هو ليس بداعيه عندنا ولم نره يدعو يوما ويخطب ، هو مجرد قارئ واكثر منافقي امتي قراؤها".

وغرد حساب سعود الظفيري : "والله لايبلغ المرء مرتبة العالم حتى يعرف للدماء حرمتها وللأنفس عصمتها ، هذا هو العالم

 وليس من يحسن التهييج والتحريض وشحن الصدور على كل من يخالف منهجه الزائف  ، ولنا في الهجوم على الشيخ مشاري العفاسي اكبر دليل".

بينما هاجم حساب الإخوان سعودي وربي الله قائلا : "عزالله ان حزب الاخوان المسلمين اشد من الخوارج ".


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