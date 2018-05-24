أمن الدقهلية يفك شفرة قتل سيدة وقطع يديها

24 مايو 2018 - 10:13 ص

كشفت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية، غموض مقتل مسنة داخل منزلها بالمنصورة، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وذكرت التحقيقات أن فتاة كانت تقوم بإعطائها الحقن، حيث استغلت تواجدها بمفردها وترددها عليها وقامت بقتلها وقطع يديها لسرقة المصوغات.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة كفر البدماص بالمنصورة بالعثور على سيدة مسنة تدعى "فوقية.م.م" 52 سنة عاملة مقيمة بكفر البدماص بالمنصورة مقتولة.

وتبين وجود طعنات متفرقة بالرقبة والجسم ويدها مقطوعة وبسؤال إحدى جيرانها أكدت أن المجنى عليها تعيش بمفردها ولا يوجد معها سوى خادمة تقوم برعايتها، وأنها كانت ترتدى مصوغات ذهبية فى يدها وتبين اختفاءها، ما يشير إلى أن الغرض من القتل هو السرقة.