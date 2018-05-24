  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
تذكرة المترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر والزيادة لإنشاء محطات جديدة

احمد ماهر

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

مشاري بن راشد

هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

المستشار أحمد أبوزيد

تفاصيل جديدة بشأن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

عرض صورة القدس بدون الأقصي "استفزاز للمسلمين"

محافظة القاهرة: الحكومة بريئة من حريق سوق الجمعة

بالفيديو.. أولى لقطات حريق سوق الجملة في أكتوبر

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

تصريحات جديدة لوزير النقل عن "المترو"

وائل عباس

إخواني للإسلاميين : الحرية لـ "وائل عباس"

صلاح ورونالدو

روسيا تشن هجوما إلكترونيا على النهائي الأوروبي

الإعلامي وائل الإبراشي

شاهد.. ضيف يوبخ الإبراشي علي الهواء

أمن الدقهلية يفك شفرة قتل سيدة وقطع يديها

قضايا وحوادث

ضبط فتاة تمارس الرذيلة مع 5 رجال بالإسماعيلية
ضبط فتاة تمارس الرذيلة مع 5 رجال بالإسماعيلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

علاقة غير شرعية تنتهي بذبح خادمة

#

سيدة تستدرج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية

#

ضابط شرطة يسطو على بنك لسرقته ويقتل رجلين بأرمينيا

#

مصرع أمين شرطة وإصابة آخرين داخل عشة فراخ

الدقهلية

قتل سيدة

امن الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية، غموض مقتل مسنة داخل منزلها بالمنصورة، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وذكرت التحقيقات أن فتاة كانت تقوم بإعطائها الحقن، حيث استغلت تواجدها بمفردها وترددها عليها وقامت بقتلها وقطع يديها لسرقة المصوغات.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة كفر البدماص بالمنصورة بالعثور على سيدة مسنة تدعى "فوقية.م.م" 52 سنة عاملة مقيمة بكفر البدماص بالمنصورة مقتولة.

وتبين وجود طعنات متفرقة بالرقبة والجسم ويدها مقطوعة وبسؤال إحدى جيرانها أكدت أن المجنى عليها تعيش بمفردها ولا يوجد معها سوى خادمة تقوم برعايتها، وأنها كانت ترتدى مصوغات ذهبية فى يدها وتبين اختفاءها، ما يشير إلى أن الغرض من القتل هو السرقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"
» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة
» عبد الرحيم علي: 3 قرارات سأتخدها لو أصبحت رئيسا للجمهورية
» غرامة مالية على "جنش"
» "كريستيانو": صلاح لا يشبهني
» حريق هائل فى سوق الجملة بـ"أكتوبر"
» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين
» هذا هو النادي الأعلى قيمة في أوروبا
» مخترع سعودي يصمم "روبوت" يقرأ القرآن

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"