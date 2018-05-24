تعديلات بمعسكر "الفراعنة" بالكويت

24 مايو 2018 - 10:00 ص

استقبل السفير المصري بالكويت بعثة المنتخب الوطني، فور وصولها في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس إلى المطار للدخول في معسكر لإقامة مباراة ودية مع منتخب الكويت في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.

وكان في استقبال المنتخب رجل الأعمال المصري عبد المحسن أبو الحسن وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الكويت وعدد من الجماهير الكويتية، وقد رافق المنتخب عدد كبير من الجماهير المصرية إلى فندق الجميرا، حيث مقر إقامة المنتخب

وقررت اللجنة المنظمة للمباراة، إجراء بعض التعديلات على معسكر الفراعنة استعدادًا للمباراة، حيث تقرر عقد مؤتمر صحفي للجنة المنظمة في تمام الواحدة ظهرا.

كما تقرر إقامة الاجتماع الفني في الواحدة والنصف ظهرا في إستاد جابر الأحمد الذي يحتضن المباراة، على أن يقام مؤتمر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري بحضور محمود فايز وقائد الفراعنة في الرابعة عصرا .

ويتناول لاعبو المنتخب الإفطار مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية وأعضاء البعثة الرسمية، على أن يتدرب المنتخب في العاشرة مساءا على ملعب المباراة.