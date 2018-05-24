عرض صورة القدس بدون الأقصي "استفزاز للمسلمين"

24 مايو 2018 - 09:52 ص

استنكر الأزهر الشريف الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى "الهيكل" المزعوم.

وأكد الأزهر، في بيان له، أن "هذا التصرف غير المسئول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم"، لافتا إلى أن "مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئًا، وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين".

وحذر الأزهر من "استمرار المخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا على أن "الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها"، مذكرا بالحكمة التي تقول إن "معظم النار من مستصغر الشرر".