» "كريستيانو": صلاح لا يشبهني

24 مايو 2018 - 09:51 ص

قال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه لا يوجد أي تشابه بيني وبين محمد صلاح، هو يلعب باليسرى وأنا بالقدم اليمنى، أنا طويل وهو أقصر منى، أنا ألعب بالرأس، هو لا يشبهنى".

وأضاف "رونالدو" في تصريحات له لشبكة BT SPORT الإنجليزية، الناس يريدون دائمًا وضع مقارنات بينى وبين أى لاعب، ولكننى مختلف عن أى لاعب صلاح قدم موسمًا رائعًا في دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي، لكننا سنرى من سيفوز يوم السبت".

جدير بالذكر أن لقب دوري أبطال أوروبا يكون له تأثير كبير على حسم لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم.