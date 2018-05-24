شاهد.. ضيف يوبخ الإبراشي علي الهواء

24 مايو 2018 - 09:18 ص

انفعل المحامي ميشيل حليم، على الهواء مباشرة، بسبب ما وصفه بإساءة الأعمال الدرامية للمحامين ومهنة المحاماة، والأثريين.

وقال خلال لقاء ببرنامج العاشرة مساء المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، إن مسلسل "ربع رومي"، أخطأ في مهنة المحاماة، وأظهر المحامي يرتدي "عباية"، وليس روب المحاماة.

وحاول الإبراشي التدخل معه في الحديث و توجيه المناشقة لضيف أخر" ليقاطعه المحامي قائلا : " أنا مخلصتش كلامي يا أستاذ وائل ، مينفعش أي مشخصاتي يطلع يتكلم ويغلط في مهنة المحاماة، يغلط في مهنة المحاماة إزاي يعني، مشخصاتي يغلط في الناس؟".

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