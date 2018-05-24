» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"

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صدى البلد

منظمات حقوق الإنسان

جمال عيد

أحمد موسى

هاجم  الإعلامي أحمد موسى، الحقوقي جمال عيد قائلا :" أنت قولت  أنه تم اختطاف وائل عباس والحقيقة أن هناك أمر من النيابة بالقبض عليه، بلاش الكذب في رمضان يا جمال أنت صايم".

 وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن الناشط وائل عباس هو المسئول عن إرسال أخبار كاذبة لمنظمات حقوق الإنسان حول عمليات سيناء 2018، موضحا أن المنظمات الحقوقية كانت تستمد تقاريرها من العملاء والخونة والجواسيس الذين يتساقطون .

 وتابع: "عملاء الدول الغربية يتساقطون والدولة المصرية كشفتهم".

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