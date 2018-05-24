أستاذ جامعي يخطف ابنته.. وطليقته تستغيث بالسيسي

24 مايو 2018 - 09:07 ص

روت السيدة رضوى عبدالسلام، تفاصيل اختطاف طليقها والذي يعمل طبيبًا في كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية، قام باختطاف أبنتها أثناء جلسة رؤية ودية جمعتهما.

وقالت خلال لقاء ببرنامج "بيت الخير"، المذاع عبر فضائية المحور، إنها تلقت رسائل تفيد وفاة ابنتها، ورغم حصولها على حكم باستعادتها إلا أنه لم يتم التنفيذ، وناشدت رئيس الجمهورية لكي يتدخل ويعيد لها ابنتها.

وانهارت الأم على الهواء مباشرة، ووجهت رسالة إلى ابنتها لكي تسامحها لأنها لم تستطع أن تحميها من أبيها.

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