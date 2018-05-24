» عبد الرحيم علي: 3 قرارات سأتخدها لو أصبحت رئيسا للجمهورية

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الضرائب

بسمة وهبة

القاهرة و الناس

رجال الأعمال

عبد الرحيم علي

 كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، عن القرارات التي يتخذها حال توليه منصب رئيس الجمهورية، قائلا:"أول ما افعله هو الموافقة على قانون المعاشات، موضحًا أن الحكومة طعنت على القانون، وأن أصحاب المعاشات أولى الناس بالزيادة بشكل عام.

وأضاف "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بأنه كان سيفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الضرائب في أمريكا تصل إلى 70 و80%.

 وتابع أنه كان سيقيم مدارس فنية، وسيهتم بالتعليم الفني والعمال، لافتًا إلى أن ألمانيا نهضت عندما وضعت قواعد للتعليم.

 شاهد الفيديو..

  


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