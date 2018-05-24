» رامز جلال يعتذر لشقيقه "ياسر" .. لماذا؟

أحمد عادل شعبان
تقدم رامز جلال - مقدم برنامج المقالب (رامز تحت الصفر ) - باعتذار إلى شقيقه ياسر جلال بعد أن قام أمس بتنفيذ مقلبًا في الممثلة اللبنانية نور .
وتقوم "نور" بدور حبيبة "رحيم" الذي يجسد دوره شقيقه ياسر جلال ، وهو ما دعا "رامز" لتقديم اعتذار ساخر لشقيقه عن إيذاء حبيبته المزعومة .
وكتب رامز تغريدة ساخرة ، قال فيها : "معلش يا رحيم يا خويا".
معلش يا #رحيم يا خويا .. #رامز_تحت_الصفر pic.twitter.com/s3ElX5KYqV— Ramez Galal (@ramezgalal) May 23, 2018
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