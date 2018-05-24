  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:12 ص
بحث متقدم
عمرو خالد

تعرف على المبلغ الذي تقاضاه عمرو خالد في إعلان "الفراخ"

جوزيه

مفاجأة .. جوزيه يستعد لتسلم القيادة الفنية لـ"الأهلي"

الآثار المهربة

كشف 3 مفاجآت جديدة عن الآثار المهربة لإيطاليا

صلاح

أول رد من صلاح على حملات السخرية من زوجته

صلاح و رونالدو

رونالدو عن صلاح: إنه أقصر مني في الطول وسنرى من سيفوز

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: الإخوان حاولوا اغتيال عبدالناصر 19 مرة

احمد موسي

أحمد موسى عن "عباس": كل اللي كسر كوباية هيدفع ثمنها"

طقس حار

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة

ضحية الاسانسير

زوج ضحية الأسانسير:الإهمال موجود في المستشفى بنسبة 100%

سد النهضة

هل تُنقذ الخطة «4 ت» مصر من العطش؟

فنانة شهيرة تستنجد بمحمد صلاح .. ما السبب؟

الصفحة الأخيرة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أبوعرايس: هكذا أهانت بريطانيا مصر

#

تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

#

عمرو أديب: أرجوكم حلوا مشكلة "صلاح" بسرعة

#

ليفربول يعرقل انتقال«صلاح» للريال

محمد صلاح

أيتن عامر

استنجدت الممثلة آيتن عامر بنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لكي يتوسط لدى منتج مسلسلها "أيوب" ليصرف لها باقي مستحقاتها .

وتقوم "آيتن" بدور فتاة تدعى "سماح" في مسلسل "أيوب" لا يهمها شيء سوى المال وتتسبب في سجن شقيقها وموت أمها .

ومازحها المنتج تامر مرسي قائلًا : "بعد اللي سماح عملتة في مسلسل قررنا عدم صرف باقي مستحقاتها المالية من المسلسل لحد ما الناس ترضي عليها".

لترد "آيتن" عبر حسابها قائلة : "يا خراب بيتك يا سماح .. الرضا و السماح يا أهل السماح  دة احنا داخلين على أروح اشجع ازاى انا دلوقتى .. الحقنى يا ابوصلاح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا هو النادي الأعلى قيمة في أوروبا
» مخترع سعودي يصمم "روبوت" يقرأ القرآن
» أردوغان يعلق على احتماليات فوزه في الانتخابات
» معهد واشنطن: انتصارات الأسد العسكرية "هشة"
» رامز جلال يعتذر لشقيقه "ياسر" .. لماذا؟
» تعرف على رأي سمير غانم في علاء الأسواني
» فنانة شهيرة تستنجد بمحمد صلاح .. ما السبب؟
» الأرصاد: القاهرة ستشهد أمطارًا يوم الجمعة
» الداخلية العراقية: تم التصدي لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا لتفجير نفسه بالعاصمة
» ارتفاع عدد المفقودين لـ17 شخصا في "إعصار "سقطري"
» مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في انفجار ضخم بـ"إسبانيا"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"