أول رد من صلاح على حملات السخرية من زوجته

24 مايو 2018 - 06:04 ص

عبر نجمنا المصري محمد صلاح عن ضيقه الشديد من التعرض لعائلته عبر وسائل الإعلام المختلفة .



وقال "صلاح" خلال مؤتمر شركة "DHL" : "تصريحات كريستيانو رونالدو عني صحيحة .. هو يلعب بقدمه اليمنى وأنا ألعب باليسرى .. نحن الاثنان في قمة تركيزنا .. وأريد أن أساعد فريقي للفوز".



وأضاف: "قلت قبل ذلك أن رونالدو وميسى لاعبان كبيران واستطاعا أن يقدما مستوى متميز على مدار سنوات طويلة ".



وأضاف: "لا يضايقني على الإطلاق أن يتم انتقادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. تلك وجهة نظر وعليّ احترامها .. لكن أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياة عائلتي أو في حياتي الشخصية " حسب "في الجول".



وكان كتاب صحفيون قد سطروا عدة مقالات للإساءة للحية "صلاح" أو لحجاب زوجته ، وهو الأمر الذي ضايقه كثيرًا وجعله يعلق اليوم لأول مرة عليه.



