رونالدو عن صلاح: إنه أقصر مني في الطول وسنرى من سيفوز

24 مايو 2018 - 05:19 ص

استنكر البرتغالي كريستيانو رونالدو - نجم فريق ريال مدريد - محاولة البعض عقد مقارنة بينه وبين نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي .



وقال "رونالدو" في تصريحات لـ"BT sport" : "لا يوجد تشابه بيني وبين محمد صلاح ، فهو يلعب بالقدم اليسرى وأنا ألعب باليمنى .. أنا طويل وهو أقصر مني .. أنا ألعب برأسي كثيرًا .. نحن مختلفين في كل شيء ".



وأضاف: "البعض يريدون مقارنتي بأي لاعب .. لكنني مختلف تمامًا عن أي لاعب .. ومع ذلك أقول إن صلاح قدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا .. لكننا سوف نرى من سيفوز في مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل".



