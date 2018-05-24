» الأرصاد: القاهرة ستشهد أمطارًا يوم الجمعة

قالَ الكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ حجم الأمطار المتوقعة غدا الجمعة على القاهرة من خفيفة إلى متوسط.
وأضاف عبد العال، خلال لقائهِ ببرنامج «ساعة من مصر»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية أنَّ غدًا الخميس نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وتحسنًا ملحوظًا، كما نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وانخفاضًا من درجة إلى درجتين على الوجه البحري والقاهرة، قائلاً: «سنشهد انخفاضًا لدرجات الحرارة حتى تصل يوم السبت المقبل لـ 35 درجة».
وأوضح عبد العال، أنَّ فُرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، ستكون على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.