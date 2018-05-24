هل تُنقذ الخطة «4 ت» مصر من العطش؟

24 مايو 2018 - 12:50 ص

قال خبراء ري، إن إستراتيجية الدولة لتنمية الموارد المائية، التي تُطلق عليها الخطة «4 ت»، ستسهم إلى حد ما في حل أزمة العجز المائي الحالي والمستقبلي الذي ستُعاني منه مصر بسبب «سد النهضة».

وقال محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، خلال ندوة حول «قطرة الماء»، نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «مواردنا من المياه محدودة في ظل الزيادة السكانية، وهناك إستراتيجية للدولة قائمة على أربعة محاور تحت مسمى «4 ت»، وتتضمن تنمية الموارد المائية وتنقية المياه وترشيد الاستخدام وتهيئة البيئة الملائمة».

وأشار إلى أن «للمواطن المصري دورًا إيجابيًا في الحفاظ على قطرة الماء خاصة وأن موارد مصر تبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، في حين أن استخدامات القطاعات المختلفة الفعلية من المياه تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب».

الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، قال إن «الدولة متمثلة في وزارة الري، تبحث منذ فترة عن إجراءات وخطوات لترشيد استهلاك المياه، لا سيما أن عدد السكان يزداد يومًا تلو الآخر، دون توافر موارد جديدة للمياه، وخاصة في ظل أزمة سد النهضة».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «شراقي»: «قرار تخفيض مساحة الأرز الذي اتخذته الحكومة، يُعد أحد هذه الخطوات وهو ضمن الخطة «4 ت»، التي تسعى وزارة الزراعة لتنفيذها».

وأشار إلى أن «الخطة تتضمن أيضًا إطلاق حملة توعية واسعة على كافة أنحاء الجمهورية، لتوعية المواطنين بأهمية كل قطرة من قطرات المياه، وكذلك لحثهم على استغلاله الاستغلال الأمثل»، لافتًا إلى أن «الحملة تستهدف الوزارات وكافة الهيئات الحكومة وكذلك المدارس، وغيرها من المؤسسات».

وتابع: «الوزارة هي الأخرى عليها دور في هذا الإطار، وهو زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، فلا يجوز استخدام المياه في زراعة مساحات من القمح والذرة مثلًا؛ لأنهما ليسا ذا قيمة عالية، كما أن هذا يُعد إهدارًا للمياه، التي نحن بحاجة حاليًا إلى كل قطرة منها، ولكن يجب استخدامها في زراعة الفاكهة والتي تعتبر ذات قيمة مرتفعه».

«شراقي» قال إن «الوزارة تهدف من وراء الخطة إلى المحافظة على مياه النيل، وعدم إلقاء المخلفات فيها، حيث إن غالبية المقيمين على ضفاف النيل يسيئون استخدام المياه».

وطالب وزارتي الزراعة والري، باستغلال كل قطرة من قطرات المياه الاستغلال الأمثل، وعدم تبديها فيما لا يفيد، موضحًا أنه «في حال تنفيذ الخطة «4 ت»، فإن ذلك سيساعد على الحفاظ على جزء كبير من المياه الحالية، وسيساعدنا أيضًا على عدم استيراد مياه، لكن إذا تمت زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة مثل الفاكهة، وليس القمح والذرة».

وقال نور أحمد نور، الخبير المائي إن «الخطة التي أعلن عنها وزير الري والموارد المائية، تقوم على أربعة محاور، منها التوعية بأهمية المياه، وعدم استخدامها إلا فيما ينفع».

وأضاف «نور»، لـ«المصريون»: «تنفيذ تلك الخطة سيساعد مصر كثيرًا على مواجهة العجز المائي الحالي، وكذلك النقص المستقبلي، لكن لابد من تنفيذ جميع محاورها؛ حتى يتحقق المأمول منها في النهاية».

وأوضح أن «تخفيض مساحة الأرز إلى 750 ألف فدان، سيوفر لمصر قرابة 7.5 مليار متر مكعب من المياه، ولا سبيل أمام مصر خلال الوقت الحالي إلا اتخاذ مثل هذه الإجراءات».

وأشار إلى أن «الخطة تقوم على ترشيد استخدام المياه، وكذلك الحد من كافة الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه».