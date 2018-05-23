  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:12 ص
بحث متقدم
احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر

بالصور.. احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر

خالد مشعل

مشعل: «صفقة القرن» ستفشل تحت أقدامنا

أبو إسماعيل يترافع عن نفسه في حصار محكمة مدينة نصر

«أبو إسماعيل» يدخل في إضراب عن الطعام

شركة مياه الشرب عقب اقتحامها

عشرات الأهالي يقتحمون شركة مياه الشرب بكفر الدوار

الانتخابات العمالية

دلالات عودة الانتخابات العمالية بعد 12 عامًا من التوقف

القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على الشعراوي

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"سلطان": بعد هذا الأمر.. لا نستحق أفضل مما نحن فيه

ترامب

قريبًا.. «ترامب» يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

«الخارجية» تكشف عن المتورط في تهريب الآثار لإيطاليا

السعودية

السعودية تطبق قرارًا تاريخيًا الخميس المقبل

دلالات عودة الانتخابات العمالية بعد 12 عامًا من التوقف

الحياة السياسية

الانتخابات العمالية
الانتخابات العمالية

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما

#

بالفيديو.. سمكة تعود للحياة بعد الشوي

#

استقالة وزير خارجية هولندا بعد اعترافه بالكذب

#

استقالة وزير خارجية هولندا بعد اعترافه بالكذب

انتخابات

نقابات

سعفان

نقابات عمالية

انطلقت اليوم الانتخابات العمالية والتي تستمر لمدة يومين، تمهيدًا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومي 25 و26 من مايو الجاري، وتحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة، حتى تتشكل هيئة الناخبين للمستوي النقابي الثاني "النقابات العامة".

وهذه الانتخابات الأولى من نوعها مرة منذ عام 2006، والتي يعتبر العمال، الانتخابات حاليًا، أحد الثمرات الحقيقية لثورتي 25 يناير، و30يونيو، إلا أن اللائحة التنظيمية للعملية الانتخابية يبدو هناك اختلاف حولها، والمطالبة بضرورة تعديلها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أكثر من 20080 شخصًا تقدموا للترشح في انتخابات النقابات العمالية، وهو الأمر الذي يعني نجاح العملية الانتخابية وضمان كثافة المشاركة فيها، وهو ما تريده الدولة المصرية، والتي تمثلها وزارة القوى العالمة، والتي لن تتدخل بأي حال من الأحوال في العملية الانتخابية، ويهمها نجاحها فحسب، دون النظر إلى النتائج والمجالس المنتخبة على إثر العملية، التي ستعكف على استمرار ضمان تنظيمها في السنوات المقبلة، دون توقفها لفترات طويلة، كما حدث في الآونة الأخيرة.

قال هيثم سعد الدين، مستشار وزير القوي العاملة السابق، إن "إجراء انتخابات النقابات العمالية، أمر هام في حد ذاته، خاصة مع توقفها منذ عام 2006، وهو أمر لا يليق بمصر، المعروفة بالنضال العمالي، ومن ثم كان من الواجب إقامتها".

وشدد على أنه "يجب العمل على صياغة لائحة تنفيذية واضحة للنقابات العمالية، تتضمن الانتخابات النقابية، وطريقة إجرائها وآليات العمل لمجالس الإدارات الناجحة، وهو أمر يمكن التغاضي عنه، في هذه المرة، لأن الجميع يريد أن يعبر بالانتخابات إلى بر الأمان، لسن سنة جديدة خاصة بإقامة الانتخابات بشكل مستمر مع الوقت، دون توقف لفترات طويلة".

وأضاف، أن "السلطة الحالية يحسب لها إجراء الانتخابات للنقابات العمالية، على الرغم مما يثار من رفضها للعمل العمالي، وهو الأمر الذي أثبتت نقيضه، خاصة وأن هناك أنظمة مرت على مصر، منذ آخر مرة تم إجراء انتخابات عمالية فيها، وبالتالي كان من الممكن أن لا يقوم بإجراء الانتخابات، وهو ما يثبت حسن نواياها بالفعل".

وأشار إلى أن "الوزارة كان لها دور كبير في عقد الانتخابات، دون إغفال ضرورة النظر إلى اللائحة التنفيذية التي تقوم عليها العملية الانتخابية، وأهمية تغييرها بعقد اجتماعات مع العمال بعد انتهاء الانتخابات في الفترة المقبلة".

وقالت فاطمة شعبان، مسئول العمل في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن "انتخابات النقابات العمالية، تمثل أهمية كبيرة، بغض النظر عن نتائجها، خاصة وأنها منذ فترة كبيرة، ولا يمكن لدولة مثل مصر، نادت فيها ثورتان في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، بحقوق العمال ودورهم الكبير في الثورتين، أن لا تجرى فيها انتخابات عمالية لأكثر من عشر سنوات، ومن ثم تعتبر إجراء الانتخابات أحد ثمرات هذه الثمرات، في تجربتها الأولية والتي يمكن الاستفادة منها في عمل لائحة للانتخابات المقبلة".

وأضافت: "يحسب للنظام الحالي، إقامة انتخابات النقابات العمالية، في ظل توقفها خلال حكم الأنظمة السابقة، سواء في عهد حسني مبارك، أو المجلس العسكري، أو الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي كان من المفترض أن تقام في عهده الانتخابات، باعتباره رئيس منتخب، إلا أنه لم يفعل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» "الخرباوي": الإخوان حاولوا اغتيال "عبدالناصر" 19 مرة
» "سلطان": بعد هذا الأمر.. لا نستحق أفضل مما نحن فيه
» إعدام 5 أشخاص والمؤبد بحق 2 آخرين في المنيا
» "ريهام سعيد" تطالب برفع قرار منعها من السفر
» حقيقة اختطاف طائرة إماراتية فوق إيران
» رسميًا.. عبد الله السعيد ينتقل لأهلي جدة السعودي
» وفاء عامر تطرد شقيقتها آيتن من المنزل
» سيدة تقتل حبيبها بمادة كاوية انتقامًا من عشقه أخرى
» "اتنين كفاية"..خطة الحكومة لمواجهة الإنجاب بـ11 محافظة
» النائب العام يحل 40 متهمًا للجنايات فى الاتجار بالبشر
» نصائح هامة للهروب من الصداع فى رمضان

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"