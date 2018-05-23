» "سلطان": بعد هذا الأمر.. لا نستحق أفضل مما نحن فيه

23 مايو 2018 - 11:01 م

أبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، استيائه من تعليقات بعض المحسوبين على التيار الإسلامي الشامتة في اعتقال الناشط السياسي وائل عباس.

وقال "سلطان" في تغريدة له عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر" :" كثير من التعليقات المشينة والشامتة التي اطلعت عليها من محسوبين على التيار الإسلامي بعد اعتقال المدون وائل عباس ، تجعلني أتصور أننا ـ الآن ـ لا نستحق أفضل مما نحن فيه الآن".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على "عباس" فجر اليوم من منزله بالقاهرة الجديدة، دون الإعلان عن تفاصيل التهم الموجهة له حتى الآن.