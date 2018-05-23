قريبًا.. «ترامب» يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

23 مايو 2018 - 11:01 م

توقع وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قريبًا، بأحقية دولة الاحتلال بالسيادة على هضبة الجولان السورية.

وقال "كاتس"، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تضغط على "ترامب" للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، إن الاقتراح يتصدر جدول الأعمال حاليا في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وأشارت "رويترز" إلى أنه سينظر إلى أي خطوة من هذا القبيل على أنها متابعة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتح سفارة أمريكية جديدة بالمدينة هذا الشهر.

وأشادت إسرائيل بتك الإجراءات بينما سببت قلقا شديدا بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين.