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حكم كشف المرأة عند طبيب النساء فى نهار رمضان

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المرأة

الإفتاء

شهر رمضان

ما يفسد الصوم

طبيب النساء

أكدت دار الإفتاء أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة فى شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، خاصة الكشف المهبلى، خلافاً للمالكية، حيث إن الاحتقان الحاد -فى الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.

وأضافت "الإفتاء" فى ردها على سؤال: "أعمل طبيباً لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان يفطرها؟"، أنه يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجاً من الخلاف، وينبغى أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.


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