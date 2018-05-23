تفاصيل زيارة «السراج» السرية إلى القاهرة

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فايز السراج
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ليبيا

حكومة الوفاق

فائز السراج

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، على متن طائرة خاصة"، بعد زيارة "غير معلنة" استغرقت عدة أيام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية وليبية أن السراج تواجد في القاهرة قبل يومين، والتقى بعدد من الشخصيات الليبية، بينها قيادات محسوبة على النظام الليبي السابق.

وتابعت أن السراج، خلال تواجده بالعاصمة المصرية، "أجرى مشاورات حول التعديل المرتقب في حكومة الوفاق المقبلة"، من دون تفاصيل أكثر.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت القاهرة دعمها لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا)، والسراج، واتفاق الصخيرات لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع، تتضمن ثلاث مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف النزاع عام 2015، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي فريق ليبي، خاصة في شرقي البلاد، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك فريق آخر بضرورة تحقيق توافق وطني أولًا عبر تعديل اتفاق 2015.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.


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