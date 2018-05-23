3 آلاف وجبة يوميًا لطلاب جامعة المنيا في رمضان

23 مايو 2018 - 10:13 م

أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تهتم بأبنائها الطلاب خلال شهر رمضان الفضيل وخاصة لتصادف عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر؛ وذلك بتقدم وجبات مميزة ومتنوعة لطلاب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية لتشعرهم بالأجواء الرمضانية والأسرية.

كما أشار الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة حرصت علي إضافة لمسة رمضانية بالوجبات وتم الاهتمام بالشكل الجمالي داخل المطعم وتعليق الزينات للاحتفاء بالشهر الكريم، مضيفاً أن الجامعة وفرت أكثر من 3000 وجبة إفطار لطلاب المدن من الخارج بالإضافة إلي الطلاب المقيمين بها.