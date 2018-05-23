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ضبط 50 حالة غش بامتحانات جامعة المنيا في نهار رمضان

قبلي وبحري

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات

جمال زكى

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واصل الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، متابعته لامتحانات كليات الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث تفقد صباح اليوم يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات كلية التمريض، ودار العلوم، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوافر الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم.

وقد أعلن الدكتور "جمال أبو المجد"، أنه وصل عدد حالات الغش بالجامعة منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم إلى 50 حالة، كان آخرها 34 حالة غش طبقت علي 18 حالة منها عقوبة إلغاء المادة بكليات الآداب، والسياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، والفنون الجميلة، والتربية النوعية، والزراعة، كما تم تطبيق عقوبة الإنذار لعدد 12 حالة بكلية السياحة والفنادق، وكلية الآداب، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 4 حالات بكلية الآداب لمجلس التأديب وتطبيق المادة 125.

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