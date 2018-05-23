تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

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غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات.

وكان الرئيس السيسي استقبل اليوم، الأربعاء، بمطار القاهرة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، إذ أكد الرئيس السيسي ترحيبه بالعاهل الأردني.

وأضاف المتحدث، أن المباحثات تناولت استعراض أوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وبخاصة الأوضاع في سوريا، إذ أكد الجانبان ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها، ودعمهما للشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار، ولجميع الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التي يتعرض لها.

كما شهدت المباحثات استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، إذ شدد الجانبان دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. 

كما أكد الطرفان أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

وعقب انتهاء المباحثات أقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار على شرف الملك عبد الله الثاني.

من جانبه، أكد الملك عبدالله الثاني حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور المتميز بين الجانبين في ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن محورية دور مصر وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة والأمة العربية في الوقت الحالي.



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