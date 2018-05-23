وزير المالية: قرارات جديدة لحماية محدودي الدخل

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عمرو الجارحى

محدودى الدخل

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة ستتخذ مجموعة من القرارات التي تهدف لحماية محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا وربما خلال أيام، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

ورفض وزير المالية ـ بحسب صحيفة "الوطن" ـ الإفصاح عن أبرز القرارات المرتقبة، قائلاً: "لا يجوز الإعلان عنها ونحن ما زلنا فى مرحلة دراستها من جميع الجوانب".

كانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة القرارات الإصلاحية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، ويتضمن جدولاً زمنيًا لترشيد الدعم، بدأ عام 2014 ويستمر 5 سنوات.


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