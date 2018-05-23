» حقيقة اختطاف طائرة إماراتية فوق إيران

23 مايو 2018 - 09:24 م

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة للناقلة الوطنية (فلاي دبي) في الأجواء الإيرانية لا صحة له.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي القول إنه وقع حادث عرضي نتيجة سلوك أحد المسافرين، وتم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار.

وأضاف السويدي إن الرحلة (رقم FZ301 ) التي كانت متوجهة من دبي إلى كابل عادت لدبي، وأن المسافرين استأنفوا رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 08:31 صباحا (بالتوقيت المحلي).