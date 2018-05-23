إعدام 5 أشخاص والمؤبد بحق 2 آخرين في المنيا

23 مايو 2018 - 09:18 م

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، بإعدام كل من سالم زكى إبراهيم، وعمرو كمال زكى إبراهيم، وتامر سالم زكى إبراهيم، شنقًا حتى الموت، والسجن المؤبد 25 عامًا بحق كل من زكى كمال زكى إبراهيم، وكمال سالم زكى إبراهيم، تامر سالم زكى إبراهيم، مدانين فى قتل 3 أشخاص بمركز مغاغة بمحافظة المنيا فى نوفمبر 2011.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة بقتل كل من ياسر سيد مصطفى، وسيد مصطفى معتوق، وأحمد ربيع سيد معتوق، بمركز مغاغة بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليهم، أردوهم قتلى فى الحال.

وفى قضية ثانية أصدرت ذات المحكمة حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم يوسف جاد زكى مالك، 21 عامًا؛ بتهمة قتل المجنى عليه جاد المولى رشاد حجاج المولى مع سبق الإصرار والترصد وفق أمر الإحالة الصادر عام 2014، والتى أحالت المتهم عقب وقوع الجريمة عام 2014.

وفى قضية ثالثة قضت ذات المحكمة بإعدام المتهم محمد أشرف مصطفى إبراهيم، بقتل المجنى عليه محمد جمال أنور طالب، بالمرحلة الإعدادية بمركز مغاغة عاما 2015.

وأشار المصدر إلى أن الحكم الصادر اليوم أولى قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ التصديق عليه.