الأرصاد تحذر المواطنين:"سيول شديدة الأيام المقبلة"

23 مايو 2018 - 03:40 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من سقوط الأمطار بداية من الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحرارية تنكسر بداية من الجمعة المقبلة، على أن تتوالى انخفاض درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف عبد العال، أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية أحيانا، وتكون غزيرة ورعدية على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء قد تصل لحد السيول هناك.