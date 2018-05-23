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محافظ الغربية يقررغلق سوبر ماركت شهير بطنطا لبيبعه سلع منتهية الصلاحية

قبلي وبحري

اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية - أرشيفية
اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية - أرشيفية

محمد عبدالناصر

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محاضر

سوبر ماركت

محافظ الغربية

استهلاك ادمى

سلع غذائية منتهية الصلاحية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، غلق سوبر ماركت شهير بشارع النجاشى بمدينة طنطا، لبيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الأدمى، ومخالفة للاشتراطات الصحية.

كان محافظ الغربية، تلقى تقريرًا من الجهات المعنية، يتضمن التفيتش على سوبر ماركت شهير، وتبين وجود عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، منها لحوم مجمدة وصدور دجاج وسمك فليه وبرجر، وعبوات جبنه منتهية الصلاحية. 

كما تبين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مثل ثلاجات حفظ الطعام غير نظيفة، وعدم وجود سلات للقمامة ذات غطاء محكم الغلق، وعدم وجود سلك ضيق النسيج على فتحات النوافذ، وعدم وجود أغطية على كشافات الإضاءة، وعدم تخصيص مكان مناسب للملابس والأحذية، وعدم وجود صاعق للحشرات وعرض المواد الغذائية خارج حدود المحل. 

تم تحرير محاضر وصدور القرار المتقدم.

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