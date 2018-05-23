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إكتشاف أثرى فى قرية صا الحجر بالغربية يرجع للعصر الرومانى اليونانى

قبلي وبحري

إكتشاف أثرى فى قرية صا الحجر بالغربية يرجع للعصر الرومانى اليونانى
إكتشاف أثرى فى قرية صا الحجر بالغربية يرجع للعصر الرومانى اليونانى

محمد عبدالناصر

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قطع اثرية

العصر الفرعوني

بعثة الحفائر المصرية

قرية صا الحجر

الملك بطليموس

اكشفت بعثة الحفائر المصرية، مبنى أثرى، فى قرية صا الحجر، التابعة لمركز بسوين، بمحافظة الغربية، يرجع تاريجه للعصر اليونانى الرومانى. قال سعيد العسال، رئيس بعثة الحفائر المصرية، أنهم توصلوا خلال أعمال الحفائر فى قرية صا الحجر، بمركز بسيون، من اكتشاف أجزاء من مبنى ضخم، أحمر اللون، يرجح انه حمام يرجع عصره للعصر الرومانى اليونانى، ويبلغ طوله 16 متر عمق متر و80 سم، وعرض 3 أمتار ونصف المتر.

مشيرا أن المبنى ضخم وهو ما يؤكد أنه مبنى كبير ضمن مدينة فرعونية كبيرة، لها أهمية تاريخية وإدارية فى العصر الفرعونى، وأن الأجزاء المكتشفة هى أجزاء من المبنى والعديد من القطع الأثرية تتمثل فى مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار وتماثيل مصنوعة من التراكوتا "الطين المحروق" وأدوات من البرونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.

كما تم اكتشاف عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس الثالث صكت فى عهد بطليموس الرابع تخليداً لذكرى والده، ويبلغ قطر العملة 2.6سم وتزن 28 جراما، حيث صور على أحد وجوهها صورة نصفية للملك بطليموس الثالث يرتدى التاج المشع ويحمل على الكتف الشوكة الثلاثية رمز بوسيدون، بينما يحمل ظهرها صورة قرن الخيرات المشع وحوله كتابة تمثل اسم الملك، والعملة تتميز بجودتها العالية فى تصوير ملامح الملك البطلمى.







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