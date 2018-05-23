شاهد.. يخت صدام حسين يتحول لفندق للمرشدين البحريين

23 مايو 2018 - 01:27 م

أصبح يخت صدام حسين الملكي الذي يبلغ طوله 82 مترًا بحوزة المرشدين البحريين الذين ينظمون دخول وخروج السفن من ميناء البصرة.

لم يبحر صدام أبدًا في يخت (نسيم البصرة) الذي بني عام 1981 وحاولت الحكومات التي تعاقبت بعد صدام إيجاد طرق لاستغلال هذا اليخت.

بعد أن ظل في الخارج لثلاثة عقود، استقر المقام باليخت في ميناء البصرة منذ أن استرده العراق بعد معركة قضائية في عام 2010.

الجناح الرئاسي في اليخت مجهز بغرف صدام حسين الخاصة، وغرف طعام ونوم، إضافة إلى 17 غرفة ضيوف أصغر و18 مقصورة للطاقم وعيادة.

طرح اليخت للبيع مقابل 30 مليون دولار، لكن الحكومة العراقية أخفقت في إيجاد مشتر له، وخدم على مدار العامين الماضيين جامعة البصرة إذ تم استخدامه في استضافة باحثين خلال رحلاتهم لدراسة الحياة البحرية.

ثم قررت السلطات أن يرسو اليخت بشكل دائم ويستخدم كفندق ومرفق ترفيه للمرشدين البحريين في ميناء البصرة خاصة أن كثيرين منهم يعيشون في مدن بعيدة نسبيا.