  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
انفجار مصنع للحديد والصلب بفرنسا

تفاصيل انفجار مصنع بالعاشر من رمضان

عمرو خالد

فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

إسرائيل والاتحاد الأوربي

إسرائيل : فليذهب الاتحاد الأوربي إلي الجحيم

نجيب ساويرس

ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

ارتفع صادرات البترول

خبر مؤسف من البترول للمواطنين

صورة الخبر

قصص مروعة عن اضطهاد المسلمين في معسكرات الصين

رامون دياز

الأهلى يتلقى صفعة قوية من اتحاد جدة.. والسبب "دياز"

مشاري بن راشد

متابعو مشاري بن راشد: "أنت انتهيت"

وائل عباس

القبض على الناشط السياسى وائل عباس

بالصور..

ترحيب أمريكا بصورة هيكل اليهود بدلاً من الأقصى يثير الغضب

عرب وعالم

وسائل الإعلام الفلسطينية تستنكر ظهور مغنية إسرائيلية في باحات الاقصي
وسائل الإعلام الفلسطينية تستنكر ظهور مغنية إسرائيلية في باحات الاقصي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

مستوطنون ومخابرات إسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى

#

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

#

اشتباكات بين حراس الأقصى ومستوطنين

#

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

أثارت صورة لمدينة القدس محذوف منها المسجد الأقصى، وموضوع بدلاً منها "الهيكل" المزعوم، الغضب بين العرب أثناء التقاطها مع السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وظهر في الصورة الصادرة عن جمعية "أحياه" السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، وهو يتسلم صورة للقدس المحتلة وفيها الحرم القدسي الشريف يستبدل به فيها بناء للهيكل.

وذكرت مواقع فلسطينية أن السفير لم يرفض اللوحة التي قدمت إليه كهدية، رغم أنه زعم، بعد الضجة التي أثارتها الصورة، أنه "لم يكن مدركًا للّوحة عند تصويره"، معربًا عن "إحباطه لاستغلال أحدهم زيارته لمدينة بني براك لإثارة الجدل".

وقالت السفارة الأمريكيّة لدى إسرائيل، في بيان لها، إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية "واضحة"، وهى الحفاظ على الوضع القائم في "جبل الهيكل"، وهو وصف الاحتلال للبلدة القديمة في القدس المحتلة، التي تبناها بيان السفارة الأمريكية.

وادعت السفارة في بيانها، كذلك، أنها طلبت الاعتذار من المنظمة، التي قام أحد أفرادها بإهدائه الصورة، إلا أن السفارة لم تعلن إعادتها الصورة المهداة أو رفضها لها، إنما أعلنت رفضها استغلال الصورة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
» غموض حول وفاة حفيد صالح
» طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبة السورية
» شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية
» بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى المترو
» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل
» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده
» سياح يدخلون الإسلام بسبب أصوات مؤذني تركيا
» إذا استخدمت هاتفك بعد العاشرة مساءً ستصاب بهذا المرض
» تنافس بين أهالي المدينة المنورة على إطعام الصائمين
» ساويرس: صلاح مش هيفطر يوم النهائي ولذلك ربنا هيوفقه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك