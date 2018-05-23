فرجانى: رفع سعر الوقود استقواء على المستضعفين

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الحكومة

الأسعار

الوقود

المترو

نادر فرجانى

انتقد نادر فرجانى، خبير الاقتصاد،  نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار والتي توقع أنها ستكون في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستقوى على المستضعفين بهذه القرارات وخاصة فى شهر فضيل.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك": "رفع أسعار مواد الوقود مباشرة بعد زيادة سعر تذكرة المترو سيشعل أتون الغلاء في جحيم الصيف القائظ    وكأنه إمعانًا في الخسة القصد منه الإضرار بالفقراء السولار ووقود الفقراء، بنزين 80، سيتضاعف سعره بينما بنزين المرفهين سيزيد بنسب أقل كثيرًا".

وأضاف فرجانى مرددًا: الزيادة الضخمة في أسعار السولار والبنزين الأرخص تعني تضاعف أسعار نقل الأفراد والبضائع ما سيطلق طوفانًا من الغلاء الجامح ستبقى الحكومة الفاشلة متفرجة وهو يشوي المستضعفين من المصريين. والمعروف أن عبء الغلاء يقع أشد ما يقع على المستضعفين ذوي الدخول المحدودة والثابتة. بل يظهر أن هذا هو هدف من زيادة الأسعار مباشرة بعد زيادة سعر تذكرة المترو ليشتعل أتون الغلاء ".

وتساءل: "هل الحكومة تم تسليطها على الشعب وهل كان بإمكانها أن تفعل غير ذلك والأموال التي سيتم جنيها من مواد الوقود والمترو وأشياء أخرى أين ستذهب وأين ذهبت أموال التنمية؟".

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