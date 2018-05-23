» "شارلي أبدو" تعود من جديد بتشبيه مسلمة كـ"القردة"

23 مايو 2018 - 12:44 م

عادت مجلة شارلي ابدو من جديد تمارس تطاولي علي كل ما هو مسلم، حيث تعودت المجلة دائما علي أهانه الزى الإسلامي وكل من له صلة بهذا الدين، بالاضافة الي تطاولها علي النبي "محمد".

وكان أخر ما أقدمت عليه مجلة هي مهاجمتا لرئيسة نقابة الطلبة بجامعة السوربون، حيث شبهوها "كالقرد"، من خلال نشر صورة لها إثناء احد اللقاءات الصحفية.

وكانت قد انتشرت صورًا علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتلك الصورة التي أغضبك الكثير حيث علق الرواد مهاجمين المجلة حيث أنها ليس المرة الأولي التي تمس بها العقيدة الإسلامية، حيث قال إسماعيل الوالي، " هذه حرية التعبير يا سيدي، بمحاسنها ومساوئها، لكنها ضرورية. اتركوهم يقولوا ما يريدون ولا تسكتوهم، فسيأتي اليوم الذي تريدون ان تقولوا شيئاً دون أن يسكتكم أحد. انشغلوا ببناء مجتمعاتكم، فالقوي يفرض احترامه على الغير . "

وأضاف أخر قائلا، "والله انها بحجابها كالقمر يتلألأ في دجى الليل، هذا ما يقيضهم في الإسلام.؟ ! "

وفي نفس السياق علق محمد علي، " الفرنسيون منحطون هم و ثقافتهم، الدم الصليبي إلى الآن يجري في عروقهم . "

وأضاف أخر، " الكراهية ديدنهم فليغردوا كيف ما شاؤوا"