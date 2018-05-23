"التضامن": "معندناش خيار وفقوس"

23 مايو 2018 - 11:30 ص

عقب علاء عبد العاطي، مساعد وزير التضامن، على واقعة التعذيب بدار أيتام الإسكندرية قائلاً: "إن الوزارة تتحرك فورًا عندما يحدث اعتداء على أي طفل في دور رعاية الأيتام، وهناك فرق مدربة لمتابعة ذلك.

وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات تليفزيونية، أن القضية لها شقان، الأول جنائي، وتتولاه النيابة، ويتم فيه اتهام الدار والعاملين بها، والشق الثاني يخص وزارة التضامن، وهو المصلحة الفضلى للطفل، حيث تتدخل الوزارة لتغيير فريق العمل بالكامل.

وأكد أن واقعة تعذيب الأطفال في دار الرشاد بمنطقة السيوف بالإسكندرية، هي واقعة حقيقية، والجانب الكيدي فيها، أن العاملين في الدار ينقسمان لفريقين، يريدان الكيد في بعضهما البعض.

وشدد على أنه لحين الفصل من قبل النيابة في من هو المتسبب سيتم تغيير جميع العاملين بالدار، معقبا : "معندناش خيار وفقوس" .