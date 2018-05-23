7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

23 مايو 2018 - 11:14 ص

قالت صفحة إسرائيل بالعربية إن 7 لاعبين عرب سيكونون في منتخب إسرائيل لكرة القدم، وفي انتظار ميسي والمنتخب الأرجنتيني.

وأضافت على صفحتها على "تويتر" أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للمباراة الودية بين منتخب إسرائيل والمنتخب الأرجنتيني في مدينة أورشليم قبل التوجه للمشاركة بالمونديال، لافتة إلي أن تشكيلة المنتخب الإسرائيلي تضم 7 لاعبين عرب.

كان مدرب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم "ألون حازن" قد اختار تشكيلة المنتخب للمباراة الودية أمام منتخب الأرجنتين، التي ستقام في التاسع من يونيو القادم على استاد "تيدي" في القدس.

يذكر أن هذه المباراة الأخيرة لميسي ورفاقه قبل التوجه للمشاركة بالمونديال في روسيا.

وضمن التشكيلة اختار المدرب حازن 7 لاعبين عرب، ولأول مرة سيكون حارس مرمى اتحاد أبناء سخنين "محمود قنديل" بالتشكيلة، بجانب كل من "لؤي طه"، من هبوعيل بئر السبع و"عايد حبشي" من بني يهودا، و"طالب طواطحة" من فريق فرانكفورت الألماني في خط الدفاع .

وفي خط الوسط سيكون لاعب برايتون بيرم كيال وفي الهجوم مؤنس دبور وضباء سبع.

ومن المتوقع أن يحضر المباراة عشرات آلاف المشجعين من محبي منتخب التانجو.